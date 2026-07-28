PROMOTION BONANZA! Gen M7 Elevates 384 Updf Officers, Confirms 83 Ranks…Full List Here
Hundreds of Uganda People’s Defence Forces (UPDF) officers are celebrating after President Yoweri Museveni, the Commander-in-Chief, approved one of the military’s biggest promotion exercises in recent years, elevating hundreds of officers across the ranks in a move aimed at strengthening leadership and operational readiness within the force.
In a press release dated July 28, 2026, the Ministry of Defence and Veteran Affairs confirmed that President Museveni had promoted 301 General, Senior and Junior Officers, while 83 officers serving in acting capacities were confirmed in their substantive ranks. The President also confirmed the probationary ranks of 89 Second Lieutenants, who now officially become Lieutenants.
The announcement mirrors a confidential Joint Staff Headquarters signal that directed all military formations to immediately implement the promotions and update official personnel records.
Among the biggest beneficiaries are Brig. Gen. Godwin Karugaba, Brig. Gen. Chris Musinguzi Bagonza, Brig. Gen. Michael S. Nyarwa, Brig. Gen. Richard Karemire and Brig. Gen. David Robert Gonyi, all of whom have been promoted to the rank of Major General.
The President also confirmed Acting Major General Joseph Musoke Ssemwanga in his substantive rank of Major General, making him the senior-most officer whose acting appointment was regularised during the latest exercise.
Several Colonels also earned promotion to Brigadier General, including Rogers Kitwala, Mike Walaka Hyeroba, David Opeero, Ronald Nangamba, Dr. Ambrose Oiko, Samuel Rombe Achile, Stuart Ruteikara Agaba, Davis Ankunda Rwangoga, John Mango Baraza, Dothan Musoke Kavuma, Nelson Maguru Ahebwa, Humble Nicholas Nyesiga, Erias Byamukama and Collin Mbaga Nkwasiibwe.
The promotions further saw dozens of Lieutenant Colonels rise to Colonel, Majors promoted to Lieutenant Colonel, Captains elevated to Major and hundreds of Lieutenants earning the rank of Captain in one of the UPDF’s largest career advancement exercises.
The Ministry of Defence said the promotions and confirmations are intended to strengthen leadership across all levels of the force and ensure continuity in fulfilling the UPDF’s constitutional mandate of defending Uganda’s sovereignty and territorial integrity.
“The Ministry of Defence and Veteran Affairs together with the Uganda People’s Defence Forces extend their congratulations to all the officers upon their elevation,” the statement signed by Col. Chris Magezi, Acting Director Defence Public Information, reads.
Military insiders say the promotions are expected to boost morale, improve command efficiency and prepare the force for emerging security challenges both within Uganda and in regional peace support operations.
The exercise also brought relief to 89 Second Lieutenants, whose probation has now been officially terminated, allowing them to assume substantive ranks as Lieutenants after successfully completing the required period of service.
According to the Joint Staff Headquarters signal, the promotions and confirmations were approved following recommendations from the Chief of Defence Forces and other military authorities before receiving the Commander-in-Chief’s final approval.
The latest shake-up comes as the UPDF intensifies efforts to professionalise the force and enhance operational effectiveness, with commanders describing the promotions as recognition of merit, discipline and dedicated service to the nation.
FULL LIST:
=P= DTG 272240C JUL 26
FM: JS HQ UPDF RESTRICTED (.)
TO: LF HQ NIL (.)
INFO CDF, DCDF/IG, SVC COMDS, CJS, SVC COS, CDIS, ALL JS, DIRS, ALL UNITS//
FM JS HRM FOR DOR (.) PROMOTION- OFFRS (.) REF LTR UPDF/CJS/C16 DTD 27 JUL 26, MEMO UPDF/CDF//803/G2 DTD 27 JUL 26, LTR PO/2.0 DTD 27 JUL 26 (.) CDF IS PLEASED TO ANNOUNCE CONFIRMATION OF RANKS OF 83 GEN, SNR, JNR OFFRS, PROMOTION OF 301 GEN, SNR, JNR OFFRS AND TERMINATION OF 89 2LTS BY HEX THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA AND C-IN-C OF THE UPDF (.) THEY ARE:
ALPHA: CONFIRMATION OF ACTING RANKS
|1
|1
|RO/07828
|AG MAJ GEN
|JOSEPH MUSOKE SSEMWANGA
|MAJ GEN
|2
|2
|RO/05702
|AG BRIG GEN
|JAMES KASULE
|BRIG GEN
|3
|3
|RO/05775
|AG BRIG GEN
|KOSIA KUTESA
|BRIG GEN
|4
|4
|RO/07771
|AG BRIG GEN
|ALLAN KYANGUNGU
|BRIG GEN
|5
|5
|RO/07945
|AG BRIG GEN
|EMMANUEL AYUK EWAMA
|BRIG GEN
|6
|6
|RO/08871
|AG BRIG GEN
|YUSUF BUHA MAGERO
|BRIG GEN
|7
|7
|RO/09821
|AG BRIG GEN
|JAMES RWAKISHEIJA ITUNGO
|BRIG GEN
|8
|8
|RO/07686
|AG COL
|FRED KAKAIRE
|COL
|9
|9
|RO/07973
|AG COL
|GASTON MUGARURA
|COL
|10
|10
|RO/08240
|AG COL
|GODSON MAGARA TURYAKIRA
|COL
|11
|11
|RO/08350
|AG COL
|JAMES OTOA ABELUN
|COL
|12
|12
|RO/08757
|AG COL
|DENIS PAUL KAKANDE
|COL
|13
|13
|RO/08783
|AG COL
|EDSON TUMUSIIME
|COL
|14
|14
|RO/09721
|AG COL
|WILFRED DICKSON BIRUNGI
|COL
|15
|15
|RO/10612
|AG COL
|ELIPHAZ MATSIKO BARANTA
|COL
|16
|16
|RO/11709
|AG COL
|ROBERT NAMUDONGO
|COL
|17
|17
|RO/09062
|AG LT COL
|ROBERT SEMUYABA
|LT COL
|18
|18
|RO/07926
|AG LT COL
|PATRICK CHEROP SOYEKWO
|LT COL
|19
|19
|RO/08136
|AG LT COL
|NATHAN JOKUSU
|LT COL
|20
|20
|RO/08313
|AG LT COL
|ROBERT RANGA MULEME
|LT COL
|21
|21
|RO/08334
|AG LT COL
|ATWOKI JOHN MATHIAS RUSOKE TAGASWIIRE
|LT COL
|22
|22
|RO/08340
|AG LT COL
|MEDARD GATABI TUMWINE
|LT COL
|23
|23
|RO/08346
|AG LT COL
|NOAH WAKOWERA
|LT COL
|24
|24
|RO/08347
|AG LT COL
|HASTINGS HENRY WAISWA
|LT COL
|25
|25
|RO/08507
|AG LT COL
|GEORGE WILSON ABEKUN
|LT COL
|26
|26
|RO/08621
|AG LT COL
|PATRICK CHARLES OCIRA
|LT COL
|27
|27
|RO/08652
|AG LT COL
|JOHN G MWESIGWA
|LT COL
|28
|28
|RO/08760
|AG LT COL
|ABERT ASIIMWE NOMWESIGWA
|LT COL
|29
|29
|RO/09229
|AG LT COL
|BANURI BATARAGAINE
|LT COL
|30
|30
|RO/09607
|AG LT COL
|BALAAM BUROORO AINOMUGISHA
|LT COL
|31
|31
|RO/09856
|AG LT COL
|ANTHONY KAMOGA MUWONGE
|LT COL
|32
|32
|RO/10187
|AG LT COL
|JOHNSON TURYAMUREBA MWESIGWA
|LT COL
|33
|33
|RO/10294
|AG LT COL
|MICHAEL OBELLA OBURA
|LT COL
|34
|34
|RO/10739
|AG LT COL
|WALTER OLUM OKELLO
|LT COL
|35
|35
|RO/11421
|AG LT COL
|SAMSON BULENGYE MUCHUNGUZI
|LT COL
|36
|36
|RO/11425
|AG LT COL
|NICHOLAS AKAMPUMUZA KAGABA
|LT COL
|37
|37
|RO/11447
|AG LT COL
|MOSES AKAMPURIRA
|LT COL
|38
|38
|RO/11630
|AG LT COL
|KARIM DWALE
|LT COL
|39
|39
|RO/11657
|AG LT COL
|SAMUEL KITATTA
|LT COL
|40
|40
|RO/11969
|AG LT COL
|LOKONG DAVID LORIKA
|LT COL
|41
|41
|RO/12524
|AG LT COL
|JACOB MARTIN OKEDI
|LT COL
|42
|42
|RO/12594
|AG LT COL
|WAFULA SAMUEL
|LT COL
|43
|43
|RO/10697
|AG MAJ
|YASSIR ALIASI BUGA
|MAJ
|44
|44
|RO/10796
|AG MAJ
|YASSIN ACHEMA ADINAN
|MAJ
|45
|45
|RO/11489
|AG MAJ
|TADDEOUS MUKUNDANE
|MAJ
|46
|46
|RO/12621
|AG MAJ
|ENOTH ARIHO
|MAJ
|47
|47
|RO/12961
|AG MAJ
|ANDREW ASIO OPUS
|MAJ
|48
|48
|RO/12775
|AG MAJ
|SAIDI BALIGEYA KAFUFU
|MAJ
|49
|49
|RO/12325
|AG MAJ
|YONA MUHAIRWE ASASIRA
|MAJ
|50
|50
|RO/12670
|AG MAJ
|ISHANGA COLLINS TUMWEBAZE
|MAJ
|51
|51
|RO/13114
|AG MAJ
|MUGUME OKWIRI
|MAJ
|52
|52
|RO/13456
|AG MAJ
|ROBERT JOHN OBWAPUS
|MAJ
|53
|53
|RO/13544
|AG MAJ
|JOEL KASOMA
|MAJ
|54
|54
|RO/13641
|AG MAJ
|EDWIN BIGIRWA
|MAJ
|55
|55
|RO/13652
|AG MAJ
|RICHARD MG KATO
|MAJ
|56
|56
|RO/14207
|AG MAJ
|JAMES WALE GUDUGA
|MAJ
|57
|57
|RO/14364
|AG MAJ
|DANIEL S TIONDO
|MAJ
|58
|58
|RO/14923
|AG MAJ
|JAMES KAFUMBIRWANGO
|MAJ
|59
|59
|RO/14438
|AG CAPT
|MOSES ODONGO
|CAPT
|60
|60
|RO/13842
|AG CAPT
|RASHID KABUYE
|CAPT
|61
|61
|RO/14274
|AG CAPT
|JAMES SAYEKWO ONZIMA
|CAPT
|62
|62
|RO/14342
|AG CAPT
|MICHAEL AKOL
|CAPT
|63
|63
|RO/14352
|AG CAPT
|FRANCIS OJOK
|CAPT
|64
|64
|RO/14377
|AG CAPT
|ROBERT CHANDIA
|CAPT
|65
|65
|RO/14378
|AG CAPT
|GEORGE AGURE
|CAPT
|66
|66
|RO/14503
|AG CAPT
|JIMMY WAMARA
|CAPT
|67
|67
|RO/14725
|AG CAPT
|JOHNSON OKOYA KOMAKECH
|CAPT
|68
|68
|RO/14862
|AG CAPT
|WILLIAM MUSHABE
|CAPT
|69
|69
|RO/14980
|AG CAPT
|FRANK KAMUSIIME
|CAPT
|70
|70
|RO/15021
|AG CAPT
|BARNABAS KATO
|CAPT
|71
|71
|RO/15054
|AG CAPT
|VINCENT OKENY
|CAPT
|72
|72
|RO/15124
|AG CAPT
|ENOCK BAINOMUGISHA
|CAPT
|73
|73
|RO/15229
|AG CAPT
|ROBERT NGAMBWA
|CAPT
|74
|74
|RO/15415
|AG CAPT
|WILLSON B AHEBWA
|CAPT
|75
|75
|RO/15437
|AG CAPT
|RAJABU POLIDA
|CAPT
|76
|76
|RO/15507
|AG CAPT
|ALFRED NATHAN KOMAKECH
|CAPT
|77
|77
|RO/15666
|AG CAPT
|JACKSON MUHEIRWE
|CAPT
|78
|78
|RO/15744
|AG CAPT
|ASUMAN B KYAKUWA
|CAPT
|79
|79
|RO/15766
|AG CAPT
|DENIS KATUNGYE
|CAPT
|80
|80
|RO/15962
|AG CAPT
|ONEK DENIS OJARA
|CAPT
|81
|81
|RO/15973
|AG CAPT
|BENJAMIN KANYOHORA
|CAPT
|82
|82
|RO/16278
|AG CAPT
|MOSES KANSIIME
|CAPT
|83
|83
|RO/16633
|AG CAPT
|SHEM BEGYIRAGYE
|CAPT
BRAVO: PROMOTION
|84
|1
|RO/04345
|BRIG
|GODWIN KARUGABA
|MAJ GEN
|85
|2
|RO/05835
|BRIG
|CHRIS MUSINGUZI BAGONZA
|MAJ GEN
|86
|3
|RO/07233
|BRIG
|MICHAEL S NYARWA
|MAJ GEN
|87
|4
|RO/07300
|BRIG
|RICHARD KAREMIRE
|MAJ GEN
|88
|5
|RO/07858
|BRIG
|DAVID ROBERT GONYI
|MAJ GEN
|89
|6
|RO/07783
|COL
|ROGERS KITWALA
|BRIG GEN
|90
|7
|RO/07860
|COL
|MIKE WALAKA HYEROBA
|BRIG GEN
|91
|8
|RO/07878
|COL
|DAVID OPEERO
|BRIG GEN
|92
|9
|RO/08226
|COL
|RONALD NANGAMBA
|BRIG GEN
|93
|10
|RO/08227
|COL
|DR AMBROSE OIKO
|BRIG GEN
|94
|11
|RO/08269
|COL
|SAMUEL ROMBE ACHILE
|BRIG GEN
|95
|12
|RO/08270
|COL
|STUART RUTEIKARA AGABA
|BRIG GEN
|96
|13
|RO/08276
|COL
|DAVIS ANKUNDA RWANGOGA
|BRIG GEN
|97
|14
|RO/08301
|COL
|JOHN MANGO BARAZA
|BRIG GEN
|98
|15
|RO/08332
|COL
|JOHN SIYARETA KATAMA
|BRIG GEN
|99
|16
|RO/08391
|COL
|DOTHAN MUSOKE KAVUMA
|BRIG GEN
|100
|17
|RO/08769
|COL
|NELSON MAGURU AHEBWA
|BRIG GEN
|101
|18
|RO/08780
|COL
|HUMBLE NICHOLAS NYESIGA
|BRIG GEN
|102
|19
|RO/08856
|COL
|ERIAS BYAMUKAMA
|BRIG GEN
|103
|20
|RO/08919
|COL
|COLLIN MBAGA NKWASIIBWE
|BRIG GEN
|104
|21
|RO/07734
|LT COL
|DAVID KREYS MATUA
|COL
|105
|22
|RO/07765
|LT COL
|JINO AMANYA ARENG
|COL
|106
|23
|RO/07962
|LT COL
|CHRISTOPHER A NYERO
|COL
|107
|24
|RO/07986
|LT COL
|JACKSON RUBANZAYO NDYABAHIKA
|COL
|108
|25
|RO/07992
|LT COL
|IPOLITO KITONZI MUBANGIZI
|COL
|109
|26
|RO/08032
|LT COL
|FRED ALIKIRA BAGUMA
|COL
|110
|27
|RO/08046
|LT COL
|CHARLES KIMBUGWE SSEGANTEBUKA
|COL
|111
|28
|RO/08401
|LT COL
|IVAN MAKUMBI LWANYAGA
|COL
|112
|29
|RO/08413
|LT COL
|BERNARD MUSAMALI WAMBETE
|COL
|113
|30
|RO/08434
|LT COL
|MICHAEL OPIO OCUKA
|COL
|114
|31
|RO/08445
|LT COL
|PATRICK OMONA AWANY
|COL
|115
|32
|RO/08520
|LT COL
|GEORGE BYAMUKAMA KAZAARA
|COL
|116
|33
|RO/08606
|LT COL
|MARTIN NSENGIYUNVA
|COL
|117
|34
|RO/08640
|LT COL
|YONA TUMURAMYE
|COL
|118
|35
|RO/08795
|LT COL
|FRED ERIBANKYA WEMBA
|COL
|119
|36
|RO/08848
|LT COL
|MICHAEL KATONGOLE SSEMPIJJA
|COL
|120
|37
|RO/08864
|LT COL
|GONZAGA B KWOREKWA
|COL
|121
|38
|RO/08874
|LT COL
|YOROKAM K GUMIZAMU
|COL
|122
|39
|RO/09611
|LT COL
|AMOS AKAMPWERA BITAMA
|COL
|123
|40
|RO/09632
|LT COL
|ONESMUS AMANYA KAKUBA
|COL
|124
|41
|RO/09673
|LT COL
|DANIEL ATWIINE AHIMBISIBWE
|COL
|125
|42
|RO/09731
|LT COL
|JOHN BEBETO BUSINGE
|COL
|126
|43
|RO/10027
|LT COL
|NASSUR IGGA MENYA
|COL
|127
|44
|RO/10138
|LT COL
|FRED KASIMONI MUSHAMBO
|COL
|128
|45
|RO/10190
|LT COL
|GODFREY MWESIGYE RWABUJUMBULE
|COL
|129
|46
|RO/10210
|LT COL
|SHEM KAKUBA NAKORA
|COL
|130
|47
|RO/10282
|LT COL
|CAROL BASALIZA
|COL
|131
|48
|RO/10425
|LT COL
|ROBERT OUMO ODEKE
|COL
|132
|49
|RO/10944
|LT COL
|JOHNSON RWABIKANJA TUKWASIBWE
|COL
|133
|50
|RO/11049
|LT COL
|RONALD LOPEZ MUKUYE
|COL
|134
|51
|RO/08385
|MAJ
|NICHOLAS RWEITIRI KAKURU
|LT COL
|135
|52
|RO/08392
|MAJ
|MORRIS BORIS KIMUKU
|LT COL
|136
|53
|RO/08414
|MAJ
|DENIS MUSITWA MAVIRI
|LT COL
|137
|54
|RO/08819
|MAJ
|DAVID MBIIRE KAZOORA
|LT COL
|138
|55
|RO/08835
|MAJ
|ALFRED O OKELLO
|LT COL
|139
|56
|RO/09597
|MAJ
|GODFREY ATANZE AGOTRE
|LT COL
|140
|57
|RO/09614
|MAJ
|AMOS BAMWENDA AKANKWASA
|LT COL
|141
|58
|RO/09639
|MAJ
|ANGELLA CATHERINE LAKER
|LT COL
|142
|59
|RO/09649
|MAJ
|EDSON MUGIZI ARINAITWE
|LT COL
|143
|60
|RO/09668
|MAJ
|ALLEN ATUHAIRE
|LT COL
|144
|61
|RO/09694
|MAJ
|ROBERT BAMUROHO
|LT COL
|145
|62
|RO/09817
|MAJ
|SAM IMO EMOIT
|LT COL
|146
|63
|RO/09980
|MAJ
|JOHN KYAZZEDDA LUKANGA
|LT COL
|147
|64
|RO/10090
|MAJ
|MUHOOZI YERO
|LT COL
|148
|65
|RO/10093
|MAJ
|JIMMY EVASTON MUHUMUZA
|LT COL
|149
|66
|RO/10129
|MAJ
|MOSES MUSHABE TUSIIME
|LT COL
|150
|67
|RO/10196
|MAJ
|DANIEL M KAIHURA
|LT COL
|151
|68
|RO/10217
|MAJ
|EMMANUEL MOSES NAMANYA
|LT COL
|152
|69
|RO/10409
|MAJ
|SAMUEL OCHEN ORIOKOT
|LT COL
|153
|70
|RO/10444
|MAJ
|JUMA SAIDI RUKINDO
|LT COL
|154
|71
|RO/10445
|MAJ
|SAM RUKUNDO
|LT COL
|155
|72
|RO/10508
|MAJ
|FLAVIA TERIMULUNGI MULINDWA
|LT COL
|156
|73
|RO/10513
|MAJ
|CHARLES MIRONGO TIBABITE
|LT COL
|157
|74
|RO/10566
|MAJ
|CHRIS VIVIAN TUSINGWIRE
|LT COL
|158
|75
|RO/10919
|MAJ
|MOSES MUYANDA
|LT COL
|159
|76
|RO/11105
|MAJ
|JEREMIAH SSEMUJJU
|LT COL
|160
|77
|RO/11724
|MAJ
|GEORGE OGWANG
|LT COL
|161
|78
|RO/11758
|MAJ
|LAWRENCE SENTONGO
|LT COL
|162
|79
|RO/11780
|MAJ
|JOSEPH WOITIRA
|LT COL
|163
|80
|RO/11835
|MAJ
|AMON MUGISHA
|LT COL
|164
|81
|RO/11933
|MAJ
|JOSEPH KAMWENDUI
|LT COL
|165
|82
|RO/12349
|MAJ
|JUSTUS MUGYENYI BIKORWOMUHANGI
|LT COL
|166
|83
|RO/12398
|MAJ
|SARAH MUGISHA KATUKU
|LT COL
|167
|84
|RO/09582
|CAPT
|JULIUS OMODING ADENGU
|MAJ
|168
|85
|RO/09675
|CAPT
|GREGORY A RWENTARO
|MAJ
|169
|86
|RO/11218
|CAPT
|DANIEL WAJJE NDANDA
|MAJ
|170
|87
|RO/11586
|CAPT
|ALLAN KAZASYA AGABA
|MAJ
|171
|88
|RO/11696
|CAPT
|SARAH MUTUNDA
|MAJ
|172
|89
|RO/11967
|CAPT
|CEASER LABONGO OYAT
|MAJ
|173
|90
|RO/11981
|CAPT
|JOSEPH MBABAZI
|MAJ
|174
|91
|RO/11995
|CAPT
|BRIGHT MUSINGUZI
|MAJ
|175
|92
|RO/12118
|CAPT
|STANLEY OSABA
|MAJ
|176
|93
|RO/12128
|CAPT
|MOSES KAMWINE
|MAJ
|177
|94
|RO/12234
|CAPT
|SIMON LUKE OPOLOT
|MAJ
|178
|95
|RO/12243
|CAPT
|ASAPH BARIGYE
|MAJ
|179
|96
|RO/12254
|CAPT
|BOAZ TUMUSIIME
|MAJ
|180
|97
|RO/12271
|CAPT
|RAMATHAN BUSAJJA BALIKOOWA
|MAJ
|181
|98
|RO/12296
|CAPT
|WALTER ABOOKI NGONZI
|MAJ
|182
|99
|RO/12307
|CAPT
|BEATRICE OTIM ACAM
|MAJ
|183
|100
|RO/12341
|CAPT
|JOEL NSIMBI BAGENDA
|MAJ
|184
|101
|RO/12360
|CAPT
|JOSEPH DUKE CHWA
|MAJ
|185
|102
|RO/12375
|CAPT
|LUCY NICOLE ETORU
|MAJ
|186
|103
|RO/12479
|CAPT
|SUZAN KAKOOZA NAKAGGWA
|MAJ
|187
|104
|RO/12512
|CAPT
|ODONGO CHARLES BOB
|MAJ
|188
|105
|RO/12521
|CAPT
|OJOK FELIX LAKUL
|MAJ
|189
|106
|RO/12538
|CAPT
|OMARIA WILLIAM LO-OMARIA
|MAJ
|190
|107
|RO/12570
|CAPT
|POLY KALALA SSEMWANGA
|MAJ
|191
|108
|RO/12591
|CAPT
|AMBROSE MUSIIME TWINAMATSIKO
|MAJ
|192
|109
|RO/12595
|CAPT
|ZUBAIR KASHILLING WAGABA
|MAJ
|193
|110
|RO/12604
|CAPT
|SIMON KALIFA WASSWA
|MAJ
|194
|111
|RO/12617
|CAPT
|PORTIA REBECAH TWINOMUJUNI
|MAJ
|195
|112
|RO/12627
|CAPT
|B DAVID BARYAMWIJUKA
|MAJ
|196
|113
|RO/12723
|CAPT
|KAGWEZA RONALD ARUHO
|MAJ
|197
|114
|RO/12737
|CAPT
|ABDU BASAJABARABA
|MAJ
|198
|115
|RO/12746
|CAPT
|KEVIN KURANYI ABENITWE
|MAJ
|199
|116
|RO/12749
|CAPT
|SUZAN OKELLO ADUR
|MAJ
|200
|117
|RO/12755
|CAPT
|BETTY OWAKUBARIHO AKANKUNDA
|MAJ
|201
|118
|RO/12767
|CAPT
|PATRICK ADYERI ASIIMWE
|MAJ
|202
|119
|RO/12821
|CAPT
|JOHNSON COLLINS KABANDIZE
|MAJ
|203
|120
|RO/12825
|CAPT
|WILSON KAGUMYA KAHAMBA
|MAJ
|204
|121
|RO/12829
|CAPT
|JOSEPH JOE KALYA
|MAJ
|205
|122
|RO/12834
|CAPT
|PHIONAH RUBARE KANOHIRE
|MAJ
|206
|123
|RO/12857
|CAPT
|SCOVIA NTAMARA KYOSABA
|MAJ
|207
|124
|RO/12882
|CAPT
|GRADE MUGABE MUHWEZI
|MAJ
|208
|125
|RO/12916
|CAPT
|PETER MUKOMBA NDEIRE
|MAJ
|209
|126
|RO/12952
|CAPT
|MARTIN OSELLE OLEKA
|MAJ
|210
|127
|RO/13005
|CAPT
|NICHOLAUS EMMA WAMALA
|MAJ
|211
|128
|RO/13021
|CAPT
|GEOFREY SANDE
|MAJ
|212
|129
|RO/13024
|CAPT
|REBECCA NAMULONDO
|MAJ
|213
|130
|RO/13039
|CAPT
|LAMBERT ENGORIT
|MAJ
|214
|131
|RO/13052
|CAPT
|NELSON PAUL ILAKUT
|MAJ
|215
|132
|RO/13071
|CAPT
|ROBERT KAGORO
|MAJ
|216
|133
|RO/13108
|CAPT
|MOSES R BYEKWASO
|MAJ
|217
|134
|RO/13132
|CAPT
|GRACE KOMUJUNI
|MAJ
|218
|135
|RO/13145
|CAPT
|DOMINIC TWINOMUGISHA
|MAJ
|219
|136
|RO/13155
|CAPT
|ALEX MUKAMATWIINE
|MAJ
|220
|137
|RO/13158
|CAPT
|JOSEPH OMOJ
|MAJ
|221
|138
|RO/13234
|CAPT
|SWAIFI SSEKAMATTE WASSWA
|MAJ
|222
|139
|RO/13262
|CAPT
|AMINSI SSEKITI
|MAJ
|223
|140
|RO/13472
|CAPT
|SINGOMA KITABA BALUKU
|MAJ
|224
|141
|RO/13770
|CAPT
|K JAMES MWEBAZE
|MAJ
|225
|142
|RO/14651
|CAPT
|ABERT TASHOBYA
|MAJ
|226
|143
|RO/12109
|LT
|ROGERS NATUKUNDA
|CAPT
|227
|144
|RO/12196
|LT
|NATHAN AIKIRIZE
|CAPT
|228
|145
|RO/12366
|LT
|EDEMA CHARLES YIACIA
|CAPT
|229
|146
|RO/12368
|LT
|ANDREW LASIO EDIAU
|CAPT
|230
|147
|RO/12384
|LT
|KAGENI ERIC MUNGHONO
|CAPT
|231
|148
|RO/12397
|LT
|SUNDAY BRIAN KASIGAZI
|CAPT
|232
|149
|RO/12420
|LT
|LOMONGIN CHAPETI ELIYA
|CAPT
|233
|150
|RO/12506
|LT
|RICHARD OCEN OCEN
|CAPT
|234
|151
|RO/12550
|LT
|ORWANGA PHOEBE JUDITH
|CAPT
|235
|152
|RO/12578
|LT
|THEMBO ASANAIRI BITUHURA
|CAPT
|236
|153
|RO/12646
|LT
|JOYCE OWAA AUMA
|CAPT
|237
|154
|RO/12858
|LT
|FRANCIS OBWOYA LEGKWO
|CAPT
|238
|155
|RO/12910
|LT
|NAMIIRO MILLY NSUBUGA
|CAPT
|239
|156
|RO/13191
|LT
|ROBERT HABYARIMANA
|CAPT
|240
|157
|RO/13486
|LT
|JOHN OKURUT
|CAPT
|241
|158
|RO/13615
|LT
|ASIIMWE LAWRENCE AMANYA
|CAPT
|242
|159
|RO/13707
|LT
|PHIONAH MBAINE NOOWE
|CAPT
|243
|160
|RO/13747
|LT
|JAMES EKULUNYAT
|CAPT
|244
|161
|RO/13753
|LT
|EMMANUEL SSAJJABI
|CAPT
|245
|162
|RO/13759
|LT
|KYOMUHANGI JASINTA
|CAPT
|246
|163
|RO/13847
|LT
|KAGA NOELINE NABUKERA
|CAPT
|247
|164
|RO/13851
|LT
|FRED ONGADA
|CAPT
|248
|165
|RO/13853
|LT
|FRANCIS SABILA
|CAPT
|249
|166
|RO/13864
|LT
|ELLY TWESIGYE
|CAPT
|250
|167
|RO/13878
|LT
|BOSCO BURUGA
|CAPT
|251
|168
|RO/13879
|LT
|EDWARD BYAMUKAMA
|CAPT
|252
|169
|RO/13891
|LT
|CHARLES WANDERA
|CAPT
|253
|170
|RO/13899
|LT
|JOHN BOSCO SSANDE
|CAPT
|254
|171
|RO/13904
|LT
|ROBERT ABEALA
|CAPT
|255
|172
|RO/13909
|LT
|FRANK BARIYO
|CAPT
|256
|173
|RO/13920
|LT
|STUART KISEMBO
|CAPT
|257
|174
|RO/13923
|LT
|EMMANUEL MUJUNI
|CAPT
|258
|175
|RO/13931
|LT
|DAVID OLWENY
|CAPT
|259
|176
|RO/13945
|LT
|JOHN NDIHAMUKAMA
|CAPT
|260
|177
|RO/13968
|LT
|BRIAN KIBUYE MAKHAFU
|CAPT
|261
|178
|RO/13972
|LT
|MOSES NABIMANYA
|CAPT
|262
|179
|RO/13996
|LT
|ROSE ADONG
|CAPT
|263
|180
|RO/14002
|LT
|AGNES BEROCAN
|CAPT
|264
|181
|RO/14003
|LT
|FLUGENSIO BULOJJE
|CAPT
|265
|182
|RO/14006
|LT
|WICKLIFF KABBALE
|CAPT
|266
|183
|RO/14007
|LT
|ENID KARYANTONDE
|CAPT
|267
|184
|RO/14009
|LT
|CHRISTOPHER KUNIHIRA
|CAPT
|268
|185
|RO/14016
|LT
|JUMA MULELE
|CAPT
|269
|186
|RO/14018
|LT
|OLIUSE MWESIGWA
|CAPT
|270
|187
|RO/14019
|LT
|CHRISTINE MISANGO NABATANZI
|CAPT
|271
|188
|RO/14021
|LT
|DALIUS NDUHURA
|CAPT
|272
|189
|RO/14031
|LT
|ROBERT TAREMWA
|CAPT
|273
|190
|RO/14034
|LT
|NABOTH TUMWEKWASE
|CAPT
|274
|191
|RO/14036
|LT
|FIONAH APIO
|CAPT
|275
|192
|RO/14044
|LT
|DAVID SSONKO
|CAPT
|276
|193
|RO/14235
|LT
|BATSIGAHO JOHNSON MUGUME
|CAPT
|277
|194
|RO/14236
|LT
|DEOMAN KATAMBA
|CAPT
|278
|195
|RO/14237
|LT
|DAVIS RONALD GABANA
|CAPT
|279
|196
|RO/14465
|LT
|DANIEL NDHALABYEKOLA
|CAPT
|280
|197
|RO/14487
|LT
|STEPHEN MOI
|CAPT
|281
|198
|RO/14488
|LT
|SOLOMON MPUUGA
|CAPT
|282
|199
|RO/14500
|LT
|ALLEN NAKIMBUGWE
|CAPT
|283
|200
|RO/14502
|LT
|ROBERT TABU
|CAPT
|284
|201
|RO/14525
|LT
|TUMWINE YASIN
|CAPT
|285
|202
|RO/14526
|LT
|PATRICK TWINAMATSIKO
|CAPT
|286
|203
|RO/14529
|LT
|JOSHUA MUKUNDANE
|CAPT
|287
|204
|RO/14531
|LT
|MIRACLE BYAMUKAMA
|CAPT
|288
|205
|RO/14552
|LT
|HENRY BWIRE
|CAPT
|289
|206
|RO/14598
|LT
|HARMAN YIGA
|CAPT
|290
|207
|RO/14622
|LT
|DR ROGERS AYESIGYE
|CAPT
|291
|208
|RO/14628
|LT
|DR JULIUS IKANZA
|CAPT
|292
|209
|RO/14633
|LT
|DR JIMMY KATUNGI
|CAPT
|293
|210
|RO/14635
|LT
|DR HENRY LUBANGA
|CAPT
|294
|211
|RO/14648
|LT
|DR SIMON SEBUUMA
|CAPT
|295
|212
|RO/14649
|LT
|DR BENON SSEBYALA
|CAPT
|296
|213
|RO/14676
|LT
|BRAHAN RATIB
|CAPT
|297
|214
|RO/14679
|LT
|DICKSON ARINEITWE
|CAPT
|298
|215
|RO/14737
|LT
|GODFREY TUSHABOMWE
|CAPT
|299
|216
|RO/14770
|LT
|GEOFREY SUNDAY
|CAPT
|300
|217
|RO/14799
|LT
|MORIS ACOBI
|CAPT
|301
|218
|RO/14824
|LT
|NICHOLUS SHERURA
|CAPT
|302
|219
|RO/14839
|LT
|JULIUS NIWAMANYA
|CAPT
|303
|220
|RO/14849
|LT
|SAMUEL NANKUMA
|CAPT
|304
|221
|RO/14870
|LT
|AMOS KAKIMBIRI
|CAPT
|305
|222
|RO/14873
|LT
|NATHAN MUNUNGU
|CAPT
|306
|223
|RO/14929
|LT
|STEPHEN K MUNIINA
|CAPT
|307
|224
|RO/14934
|LT
|MOSES ORIGA
|CAPT
|308
|225
|RO/14949
|LT
|DENNIS PIMUNDU
|CAPT
|309
|226
|RO/14968
|LT
|PAUL RUTAHEMBYA
|CAPT
|310
|227
|RO/15007
|LT
|DAVID KUDUMBALI
|CAPT
|311
|228
|RO/15013
|LT
|NABOTH MWESIGYE
|CAPT
|312
|229
|RO/15030
|LT
|GEOFREY SSEKANDI
|CAPT
|313
|230
|RO/15034
|LT
|EPHRAIM ATEGEKA
|CAPT
|314
|231
|RO/15071
|LT
|NATHAN NUWAGIRA
|CAPT
|315
|232
|RO/15128
|LT
|BRIAN KIBUUKA KABUGO
|CAPT
|316
|233
|RO/15149
|LT
|UMAR OMUGENI
|CAPT
|317
|234
|RO/15153
|LT
|MOSES TAYEBWA
|CAPT
|318
|235
|RO/15160
|LT
|TARASISIYO MUSIIME
|CAPT
|319
|236
|RO/15252
|LT
|MICHAEL TUGAINE
|CAPT
|320
|237
|RO/15413
|LT
|HERBERT KANYONYOZI
|CAPT
|321
|238
|RO/15517
|LT
|OSCAR DENIS APUNYU
|CAPT
|322
|239
|RO/15540
|LT
|BONNY MATSIKO
|CAPT
|323
|240
|RO/15582
|LT
|GEORGE ETOJU ALITEMA
|CAPT
|324
|241
|RO/15594
|LT
|OGWANG TONNY OJOK
|CAPT
|325
|242
|RO/15625
|LT
|RONALD MUTEBWARUHANGA
|CAPT
|326
|243
|RO/15652
|LT
|CHARLES O KEUBER
|CAPT
|327
|244
|RO/15723
|LT
|NAPOL N MUJUNI
|CAPT
|328
|245
|RO/15750
|LT
|JAPHETH SAKWA
|CAPT
|329
|246
|RO/15756
|LT
|MOSES ATWETA
|CAPT
|330
|247
|RO/15762
|LT
|DANIEL NYESIGYIRE
|CAPT
|331
|248
|RO/15804
|LT
|SAMUEL DDUMBA
|CAPT
|332
|249
|RO/15870
|LT
|SANSIO BYAMUKAMA
|CAPT
|333
|250
|RO/15888
|LT
|ELASTUS MWESIGYE
|CAPT
|334
|251
|RO/15896
|LT
|OKIDI JAMES
|CAPT
|335
|252
|RO/15969
|LT
|OSANGIR SAMSON AMO
|CAPT
|336
|253
|RO/16021
|LT
|JOSELYN ARINAITWE
|CAPT
|337
|254
|RO/16027
|LT
|ENID KAGAMBA NATUHWERA
|CAPT
|338
|255
|RO/16695
|LT
|DR DAPHINE ASAASIRA
|CAPT
|339
|256
|RO/17686
|LT
|DR PROSSY NAKATE
|CAPT
|340
|257
|RO/17765
|LT
|DR AMAI BORIS ADRIAN
|CAPT
|341
|258
|RO/17766
|LT
|DR MUNYIRWA ZEPHANIA ANDREW
|CAPT
|342
|259
|RO/17767
|LT
|DR OKECH EMMANUEL
|CAPT
|343
|260
|RO/17768
|LT
|DR ENGINU ALOKA ERIC
|CAPT
|344
|261
|RO/17769
|LT
|DR GUMIRA MOSES
|CAPT
|345
|262
|RO/17770
|LT
|DR HUSSEINMUSA TOYONGO KIVUMBI
|CAPT
|346
|263
|RO/17771
|LT
|DR KANSIIME TOM
|CAPT
|347
|264
|RO/17772
|LT
|DR KAPANDE AZIIZ
|CAPT
|348
|265
|RO/17773
|LT
|DR NATWIJUKA OSBERT
|CAPT
|349
|266
|RO/17775
|LT
|DR OCENG DENIS OLOYA
|CAPT
|350
|267
|RO/17776
|LT
|DR SSEMWOGERERE SIMPSON
|CAPT
|351
|268
|RO/17777
|LT
|DR AHUMUZA DENIS
|CAPT
|352
|269
|RO/17778
|LT
|DR AKENA GEOFFREY
|CAPT
|353
|270
|RO/17779
|LT
|DR ANYAYO LUCAS GOODGAME
|CAPT
|354
|271
|RO/17780
|LT
|DR ATIKI JACOB
|CAPT
|355
|272
|RO/17781
|LT
|DR BYAMUKAMA ELIAS
|CAPT
|356
|273
|RO/17782
|LT
|DR KIBUUKA JAMES LUJJA
|CAPT
|357
|274
|RO/17783
|LT
|DR MUGUME NELSON
|CAPT
|358
|275
|RO/17784
|LT
|DR MUYOMBYA MARVIN
|CAPT
|359
|276
|RO/17785
|LT
|DR NAMAGGA VICTORIA
|CAPT
|360
|277
|RO/18751
|LT
|DR AYEBAZIBWE VICENT
|CAPT
|361
|278
|RO/18752
|LT
|DR JOHN BYARUHANGA
|CAPT
|362
|279
|RO/18753
|LT
|DR ERIC FETA
|CAPT
|363
|280
|RO/18754
|LT
|DR SHAFIK KABUYE
|CAPT
|364
|281
|RO/18756
|LT
|DR FLAVIA NANNUNGI
|CAPT
|365
|282
|RO/18757
|LT
|DR SIMON NGONZI
|CAPT
|366
|283
|RO/18758
|LT
|DR RICHARD SENTONGO
|CAPT
|367
|284
|RO/18759
|LT
|DR EMMANUEL AINE
|CAPT
|368
|285
|RO/18760
|LT
|DR JASPER AWANY
|CAPT
|369
|286
|RO/18761
|LT
|DR BERNERD BAHAATI
|CAPT
|370
|287
|RO/18762
|LT
|DR FRANCIS KYEYUNE
|CAPT
|371
|288
|RO/18763
|LT
|DR NICHOLAS OWEN ALINDA
|CAPT
|372
|289
|RO/18764
|LT
|DR ALOYSIOUS ATAYEBWA
|CAPT
|373
|290
|RO/18765
|LT
|DR BENARD BUSOBOZI
|CAPT
|374
|291
|RO/18766
|LT
|DR GEOFREY JOSHUA OKELLO
|CAPT
|375
|292
|RO/18767
|LT
|DR LAMECH SENYONJO
|CAPT
|376
|293
|RO/18768
|LT
|DR IRENE ALINDA
|CAPT
|377
|294
|RO/18769
|LT
|DR FRED BYAMUKAMA
|CAPT
|378
|295
|RO/18770
|LT
|DR SIMON ISINGOMA
|CAPT
|379
|296
|RO/18771
|LT
|DR ALBERT KASOZI
|CAPT
|380
|297
|RO/18772
|LT
|DR STUART DAMASCUS KITANDWE
|CAPT
|381
|298
|RO/18773
|LT
|DR JOHN MUHENDA
|CAPT
|382
|299
|RO/18774
|LT
|DR SHAMIM NASSIWA
|CAPT
|383
|300
|RO/18775
|LT
|DR SAMUEL NTAMBARA
|CAPT
|384
|301
|RO/18776
|LT
|DR HENRY OLUKA
|CAPT
CHARLIE: TERMINATION OF PROBATION
|385
|1
|RO/18356
|2LT
|AKIMU KISIRA
|LT
|386
|2
|RO/18778
|2LT
|RESTY NAKABUGO
|LT
|387
|3
|RO/18779
|2LT
|KENETH AMPURIRE
|LT
|388
|4
|RO/18780
|2LT
|PAUL KASOZI
|LT
|389
|5
|RO/18781
|2LT
|JOSHUA KATUMBA
|LT
|390
|6
|RO/18782
|2LT
|ALEX TUMWESIGYE
|LT
|391
|7
|RO/18783
|2LT
|ALEX BAINOBUSINGYE
|LT
|392
|8
|RO/18784
|2LT
|RHAMADAN BUZARA
|LT
|393
|9
|RO/18785
|2LT
|TONNY OMONGOT
|LT
|394
|10
|RO/18786
|2LT
|SAUSTEN TAREMWA
|LT
|395
|11
|RO/18787
|2LT
|ELIZEFANI WAKIDA
|LT
|396
|12
|RO/18788
|2LT
|HUMPHREYS OJAMBO BARASA
|LT
|397
|13
|RO/18789
|2LT
|MIKE BIKAALI
|LT
|398
|14
|RO/18790
|2LT
|MOSES KUTOSI
|LT
|399
|15
|RO/18791
|2LT
|JOSHUA MUBANGIZI
|LT
|400
|16
|RO/18792
|2LT
|SETH MUHWEZI
|LT
|401
|17
|RO/18793
|2LT
|KENETH MUSHABE
|LT
|402
|18
|RO/18794
|2LT
|STEVEN MUSULI
|LT
|403
|19
|RO/18795
|2LT
|JOHNSON DANIEL NYERO
|LT
|404
|20
|RO/18796
|2LT
|CHRISTOPHER ANKUNDA
|LT
|405
|21
|RO/18797
|2LT
|GERALD ATUKWASE
|LT
|406
|22
|RO/18798
|2LT
|WITNESS BWEBALE
|LT
|407
|23
|RO/18799
|2LT
|GERALD GGUWEDDEKO
|LT
|408
|24
|RO/18800
|2LT
|BRUCE GUMISIRIZA
|LT
|409
|25
|RO/18801
|2LT
|SHAKIRAH KIZZA
|LT
|410
|26
|RO/18802
|2LT
|DAVIS LUBWAMA
|LT
|411
|27
|RO/18803
|2LT
|RONALD MAPAMBA
|LT
|412
|28
|RO/18804
|2LT
|BASHIR MATOVU
|LT
|413
|29
|RO/18805
|2LT
|IVAN MUKIZA
|LT
|414
|30
|RO/18806
|2LT
|JUSTUS NABASA
|LT
|415
|31
|RO/18807
|2LT
|COLLINS NAHAMYA
|LT
|416
|32
|RO/18808
|2LT
|AMANS NKESIGAMUKAMA
|LT
|417
|33
|RO/18809
|2LT
|HOWARD ABEKA
|LT
|418
|34
|RO/18810
|2LT
|WINNIFRED OBURA AKERA
|LT
|419
|35
|RO/18811
|2LT
|BRIAN AMPUMUZA
|LT
|420
|36
|RO/18812
|2LT
|ROBERT CHELOGOI
|LT
|421
|37
|RO/18813
|2LT
|TIMOTHY CHIBET
|LT
|422
|38
|RO/18814
|2LT
|SHARIFU ISABIRYE
|LT
|423
|39
|RO/18815
|2LT
|DENIS JAVURU
|LT
|424
|40
|RO/18816
|2LT
|MILDRED MANDAWUN
|LT
|425
|41
|RO/18817
|2LT
|LIVING MUGISHA
|LT
|426
|42
|RO/18818
|2LT
|ALI MUGUME
|LT
|427
|43
|RO/18819
|2LT
|RODENY KISHORORA MUHEREZE
|LT
|428
|44
|RO/18820
|2LT
|ANTHONY BALAABA MUZEEYI
|LT
|429
|45
|RO/18821
|2LT
|KYOMYA ANDREW NKWASIBWE
|LT
|430
|46
|RO/18822
|2LT
|TITUS TABIRUKA
|LT
|431
|47
|RO/18823
|2LT
|ARAFAT TULINAWE
|LT
|432
|48
|RO/18824
|2LT
|AGGREY TUMUSIIME
|LT
|433
|49
|RO/18825
|2LT
|BENSON MUJURIZI
|LT
|434
|50
|RO/18826
|2LT
|ELIJA ASIIMWE
|LT
|435
|51
|RO/18827
|2LT
|NANCY AKELLO
|LT
|436
|52
|RO/18828
|2LT
|JIM AMANYA
|LT
|437
|53
|RO/18829
|2LT
|EZEKIEL AWIO
|LT
|438
|54
|RO/18830
|2LT
|MARTIN BAREEBE
|LT
|439
|55
|RO/18831
|2LT
|JOHN MARTIN BUGEMBE
|LT
|440
|56
|RO/18832
|2LT
|FRED MUGABE
|LT
|441
|57
|RO/18833
|2LT
|KENNETH MUNINA MUGENYI
|LT
|442
|58
|RO/18834
|2LT
|JOB STEPHEN MUNYUKA
|LT
|443
|59
|RO/18835
|2LT
|LAWRENCE ORUK
|LT
|444
|60
|RO/18836
|2LT
|JIM TUKAHIRWA
|LT
|445
|61
|RO/18837
|2LT
|REAGAN ACHWAMU
|LT
|446
|62
|RO/18838
|2LT
|FELIX ANGURA
|LT
|447
|63
|RO/18840
|2LT
|HENRY MURUNGI
|LT
|448
|64
|RO/18841
|2LT
|PRISCILLA KAKANDE NAKABUYE
|LT
|449
|65
|RO/18842
|2LT
|ANTHONY PHILLIP OLUPOT
|LT
|450
|66
|RO/18843
|2LT
|EDWARD SSETUMBA
|LT
|451
|67
|RO/18845
|2LT
|ALBERT KAMUKAMA
|LT
|452
|68
|RO/18846
|2LT
|STEPHEN MUSINGUZI
|LT
|453
|69
|RO/18847
|2LT
|REGINA NANZALA
|LT
|454
|70
|RO/18848
|2LT
|BRUNO WOMUKAMA
|LT
|455
|71
|RO/18849
|2LT
|HARRIET MARTHA AANYU
|LT
|456
|72
|RO/18850
|2LT
|FAHAD KISOSONKOLE
|LT
|457
|73
|RO/18851
|2LT
|JUNIOR AKAMPURIRA
|LT
|458
|74
|RO/18852
|2LT
|ELLI KANYESIGYE
|LT
|459
|75
|RO/18853
|2LT
|MARTINA KEMIGISHA
|LT
|460
|76
|RO/18854
|2LT
|OWEN MWEBAZE
|LT
|461
|77
|RO/18855
|2LT
|ALBERT NIWAGABA
|LT
|462
|78
|RO/18856
|2LT
|GILBERT AGABA
|LT
|463
|79
|RO/18857
|2LT
|FAZIL DIN BUTANDA
|LT
|464
|80
|RO/18858
|2LT
|STEPHEN DAMBA
|LT
|465
|81
|RO/18859
|2LT
|JEAN MARY DEMBE
|LT
|466
|82
|RO/18860
|2LT
|CHRISMA GUMA
|LT
|467
|83
|RO/18861
|2LT
|RASHID MUGISHA
|LT
|468
|84
|RO/18862
|2LT
|GERALD MUHUMUZA
|LT
|469
|85
|RO/18863
|2LT
|JACOB MUSIMENTA
|LT
|470
|86
|RO/18864
|2LT
|JETSON MUTASYA
|LT
|471
|87
|RO/18865
|2LT
|DIANA NYANYUKA
|LT
|472
|88
|RO/18866
|2LT
|HERBERT TUKUNDANE
|LT
|473
|89
|RO/18867
|2LT
|DOUGLAS TUMUSIIME
|LT
LT (.) CONGRATULATIONS TO THE GEN/SNR/JNR OFFRS FOR WELL DESERVED PROMOTION (.) CAPTURE ACCORDINGLY ///