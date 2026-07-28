PROMOTION BONANZA! Gen M7 Elevates 384 Updf Officers, Confirms 83 Ranks…Full List Here

Pepper Intelligence Unit July 28, 2026
GfKTlEVXEAEcVhN

Hundreds of Uganda People’s Defence Forces (UPDF) officers are celebrating after President Yoweri Museveni, the Commander-in-Chief, approved one of the military’s biggest promotion exercises in recent years, elevating hundreds of officers across the ranks in a move aimed at strengthening leadership and operational readiness within the force.

In a press release dated July 28, 2026, the Ministry of Defence and Veteran Affairs confirmed that President Museveni had promoted 301 General, Senior and Junior Officers, while 83 officers serving in acting capacities were confirmed in their substantive ranks. The President also confirmed the probationary ranks of 89 Second Lieutenants, who now officially become Lieutenants.

The announcement mirrors a confidential Joint Staff Headquarters signal that directed all military formations to immediately implement the promotions and update official personnel records.

Among the biggest beneficiaries are Brig. Gen. Godwin Karugaba, Brig. Gen. Chris Musinguzi Bagonza, Brig. Gen. Michael S. Nyarwa, Brig. Gen. Richard Karemire and Brig. Gen. David Robert Gonyi, all of whom have been promoted to the rank of Major General.

The President also confirmed Acting Major General Joseph Musoke Ssemwanga in his substantive rank of Major General, making him the senior-most officer whose acting appointment was regularised during the latest exercise.

Several Colonels also earned promotion to Brigadier General, including Rogers Kitwala, Mike Walaka Hyeroba, David Opeero, Ronald Nangamba, Dr. Ambrose Oiko, Samuel Rombe Achile, Stuart Ruteikara Agaba, Davis Ankunda Rwangoga, John Mango Baraza, Dothan Musoke Kavuma, Nelson Maguru Ahebwa, Humble Nicholas Nyesiga, Erias Byamukama and Collin Mbaga Nkwasiibwe.

The promotions further saw dozens of Lieutenant Colonels rise to Colonel, Majors promoted to Lieutenant Colonel, Captains elevated to Major and hundreds of Lieutenants earning the rank of Captain in one of the UPDF’s largest career advancement exercises.

The Ministry of Defence said the promotions and confirmations are intended to strengthen leadership across all levels of the force and ensure continuity in fulfilling the UPDF’s constitutional mandate of defending Uganda’s sovereignty and territorial integrity.

“The Ministry of Defence and Veteran Affairs together with the Uganda People’s Defence Forces extend their congratulations to all the officers upon their elevation,” the statement signed by Col. Chris Magezi, Acting Director Defence Public Information, reads.

Military insiders say the promotions are expected to boost morale, improve command efficiency and prepare the force for emerging security challenges both within Uganda and in regional peace support operations.

The exercise also brought relief to 89 Second Lieutenants, whose probation has now been officially terminated, allowing them to assume substantive ranks as Lieutenants after successfully completing the required period of service.

According to the Joint Staff Headquarters signal, the promotions and confirmations were approved following recommendations from the Chief of Defence Forces and other military authorities before receiving the Commander-in-Chief’s final approval.

The latest shake-up comes as the UPDF intensifies efforts to professionalise the force and enhance operational effectiveness, with commanders describing the promotions as recognition of merit, discipline and dedicated service to the nation.

FULL LIST:

PROMOTIONS FULL LIST

 

 

=P=                               DTG 272240C JUL 26

FM: JS HQ UPDF                                                RESTRICTED (.)

TO: LF HQ                                                                            NIL (.)

INFO CDF, DCDF/IG, SVC COMDS, CJS, SVC COS, CDIS, ALL JS, DIRS, ALL UNITS//

FM JS HRM FOR DOR (.) PROMOTION- OFFRS (.) REF LTR UPDF/CJS/C16 DTD 27 JUL 26, MEMO UPDF/CDF//803/G2 DTD 27 JUL 26, LTR PO/2.0 DTD 27 JUL 26 (.) CDF IS PLEASED TO ANNOUNCE CONFIRMATION OF RANKS OF 83 GEN, SNR, JNR OFFRS, PROMOTION OF 301 GEN, SNR, JNR OFFRS AND TERMINATION OF 89 2LTS BY HEX THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA AND C-IN-C OF THE UPDF (.) THEY ARE:

ALPHA: CONFIRMATION OF ACTING RANKS

11RO/07828AG MAJ GENJOSEPH MUSOKE SSEMWANGAMAJ GEN
22RO/05702AG BRIG GENJAMES  KASULEBRIG GEN
33RO/05775AG BRIG GENKOSIA  KUTESABRIG GEN
44RO/07771AG BRIG GENALLAN  KYANGUNGUBRIG GEN
55RO/07945AG BRIG GENEMMANUEL AYUK EWAMABRIG GEN
66RO/08871AG BRIG GENYUSUF BUHA MAGEROBRIG GEN
77RO/09821AG BRIG GENJAMES RWAKISHEIJA ITUNGOBRIG GEN
88RO/07686AG COLFRED  KAKAIRECOL
99RO/07973AG COLGASTON  MUGARURACOL
1010RO/08240AG COLGODSON MAGARA TURYAKIRACOL
1111RO/08350AG COLJAMES OTOA ABELUNCOL
1212RO/08757AG COLDENIS PAUL KAKANDECOL
1313RO/08783AG COLEDSON  TUMUSIIMECOL
1414RO/09721AG COLWILFRED DICKSON BIRUNGICOL
1515RO/10612AG COLELIPHAZ MATSIKO BARANTACOL
1616RO/11709AG COLROBERT  NAMUDONGOCOL
1717RO/09062AG LT COLROBERT  SEMUYABALT COL
1818RO/07926AG LT COLPATRICK CHEROP SOYEKWOLT COL
1919RO/08136AG LT COLNATHAN  JOKUSULT COL
2020RO/08313AG LT COLROBERT RANGA MULEMELT COL
2121RO/08334AG LT COLATWOKI JOHN MATHIAS RUSOKE TAGASWIIRELT COL
2222RO/08340AG LT COLMEDARD GATABI TUMWINELT COL
2323RO/08346AG LT COLNOAH  WAKOWERALT COL
2424RO/08347AG LT COLHASTINGS  HENRY WAISWALT COL
2525RO/08507AG LT COLGEORGE WILSON ABEKUNLT COL
2626RO/08621AG LT COLPATRICK CHARLES OCIRALT COL
2727RO/08652AG LT COLJOHN G MWESIGWALT COL
2828RO/08760AG LT COLABERT ASIIMWE NOMWESIGWALT COL
2929RO/09229AG LT COLBANURI  BATARAGAINELT COL
3030RO/09607AG LT COLBALAAM BUROORO AINOMUGISHALT COL
3131RO/09856AG LT COLANTHONY KAMOGA MUWONGELT COL
3232RO/10187AG LT COLJOHNSON TURYAMUREBA MWESIGWALT COL
3333RO/10294AG LT COLMICHAEL OBELLA OBURALT COL
3434RO/10739AG LT COLWALTER OLUM OKELLOLT COL
3535RO/11421AG LT COLSAMSON BULENGYE MUCHUNGUZILT COL
3636RO/11425AG LT COLNICHOLAS AKAMPUMUZA KAGABALT COL
3737RO/11447AG LT COLMOSES  AKAMPURIRALT COL
3838RO/11630AG LT COLKARIM DWALELT COL
3939RO/11657AG LT COLSAMUEL  KITATTALT COL
4040RO/11969AG LT COLLOKONG DAVID LORIKALT COL
4141RO/12524AG LT COLJACOB MARTIN OKEDILT COL
4242RO/12594AG LT COLWAFULA  SAMUELLT COL
4343RO/10697AG MAJYASSIR ALIASI BUGAMAJ
4444RO/10796AG MAJYASSIN ACHEMA ADINANMAJ
4545RO/11489AG MAJTADDEOUS  MUKUNDANEMAJ
4646RO/12621AG MAJENOTH  ARIHOMAJ
4747RO/12961AG MAJANDREW ASIO OPUSMAJ
4848RO/12775AG MAJSAIDI BALIGEYA KAFUFUMAJ
4949RO/12325AG MAJYONA MUHAIRWE ASASIRAMAJ
5050RO/12670AG MAJISHANGA COLLINS TUMWEBAZEMAJ
5151RO/13114AG MAJMUGUME  OKWIRIMAJ
5252RO/13456AG MAJROBERT JOHN OBWAPUSMAJ
5353RO/13544AG MAJJOEL  KASOMAMAJ
5454RO/13641AG MAJEDWIN  BIGIRWAMAJ
5555RO/13652AG MAJRICHARD MG KATOMAJ
5656RO/14207AG MAJJAMES WALE GUDUGAMAJ
5757RO/14364AG MAJDANIEL S TIONDOMAJ
5858RO/14923AG MAJJAMES  KAFUMBIRWANGOMAJ
5959RO/14438AG CAPTMOSES ODONGOCAPT
6060RO/13842AG CAPTRASHID  KABUYECAPT
6161RO/14274AG CAPTJAMES SAYEKWO ONZIMACAPT
6262RO/14342AG CAPTMICHAEL  AKOLCAPT
6363RO/14352AG CAPTFRANCIS  OJOKCAPT
6464RO/14377AG CAPTROBERT  CHANDIACAPT
6565RO/14378AG CAPTGEORGE  AGURECAPT
6666RO/14503AG CAPTJIMMY  WAMARACAPT
6767RO/14725AG CAPTJOHNSON OKOYA KOMAKECHCAPT
6868RO/14862AG CAPTWILLIAM  MUSHABECAPT
6969RO/14980AG CAPTFRANK  KAMUSIIMECAPT
7070RO/15021AG CAPTBARNABAS  KATOCAPT
7171RO/15054AG CAPTVINCENT  OKENYCAPT
7272RO/15124AG CAPTENOCK  BAINOMUGISHACAPT
7373RO/15229AG CAPTROBERT  NGAMBWACAPT
7474RO/15415AG CAPTWILLSON B AHEBWACAPT
7575RO/15437AG CAPTRAJABU  POLIDACAPT
7676RO/15507AG CAPTALFRED NATHAN KOMAKECHCAPT
7777RO/15666AG CAPTJACKSON  MUHEIRWECAPT
7878RO/15744AG CAPTASUMAN B KYAKUWACAPT
7979RO/15766AG CAPTDENIS  KATUNGYECAPT
8080RO/15962AG CAPTONEK DENIS OJARACAPT
8181RO/15973AG CAPTBENJAMIN  KANYOHORACAPT
8282RO/16278AG CAPTMOSES  KANSIIMECAPT
8383RO/16633AG CAPTSHEM BEGYIRAGYECAPT

BRAVO: PROMOTION

841RO/04345BRIGGODWIN  KARUGABAMAJ GEN
852RO/05835BRIGCHRIS MUSINGUZI BAGONZAMAJ GEN
863RO/07233BRIGMICHAEL S NYARWAMAJ GEN
874RO/07300BRIGRICHARD  KAREMIREMAJ GEN
885RO/07858BRIGDAVID ROBERT GONYIMAJ GEN
896RO/07783COLROGERS KITWALABRIG GEN
907RO/07860COLMIKE WALAKA HYEROBABRIG GEN
918RO/07878COLDAVID  OPEEROBRIG GEN
929RO/08226COLRONALD  NANGAMBABRIG GEN
9310RO/08227COLDR AMBROSE OIKOBRIG GEN
9411RO/08269COLSAMUEL ROMBE ACHILEBRIG GEN
9512RO/08270COLSTUART RUTEIKARA AGABABRIG GEN
9613RO/08276COLDAVIS ANKUNDA RWANGOGABRIG GEN
9714RO/08301COLJOHN MANGO BARAZABRIG GEN
9815RO/08332COLJOHN SIYARETA KATAMABRIG GEN
9916RO/08391COLDOTHAN MUSOKE KAVUMABRIG GEN
10017RO/08769COLNELSON MAGURU AHEBWABRIG GEN
10118RO/08780COLHUMBLE NICHOLAS NYESIGABRIG GEN
10219RO/08856COLERIAS  BYAMUKAMABRIG GEN
10320RO/08919COLCOLLIN MBAGA NKWASIIBWEBRIG GEN
10421RO/07734LT COLDAVID KREYS MATUACOL
10522RO/07765LT COLJINO AMANYA ARENGCOL
10623RO/07962LT COLCHRISTOPHER A NYEROCOL
10724RO/07986LT COLJACKSON RUBANZAYO NDYABAHIKACOL
10825RO/07992LT COLIPOLITO KITONZI MUBANGIZICOL
10926RO/08032LT COLFRED ALIKIRA BAGUMACOL
11027RO/08046LT COLCHARLES KIMBUGWE SSEGANTEBUKACOL
11128RO/08401LT COLIVAN MAKUMBI LWANYAGACOL
11229RO/08413LT COLBERNARD MUSAMALI WAMBETECOL
11330RO/08434LT COLMICHAEL OPIO OCUKACOL
11431RO/08445LT COLPATRICK OMONA AWANYCOL
11532RO/08520LT COLGEORGE BYAMUKAMA KAZAARACOL
11633RO/08606LT COLMARTIN  NSENGIYUNVACOL
11734RO/08640LT COLYONA  TUMURAMYECOL
11835RO/08795LT COLFRED ERIBANKYA WEMBACOL
11936RO/08848LT COLMICHAEL KATONGOLE SSEMPIJJACOL
12037RO/08864LT COLGONZAGA B KWOREKWACOL
12138RO/08874LT COLYOROKAM K GUMIZAMUCOL
12239RO/09611LT COLAMOS AKAMPWERA BITAMACOL
12340RO/09632LT COLONESMUS AMANYA KAKUBACOL
12441RO/09673LT COLDANIEL ATWIINE AHIMBISIBWECOL
12542RO/09731LT COLJOHN BEBETO BUSINGECOL
12643RO/10027LT COLNASSUR IGGA MENYACOL
12744RO/10138LT COLFRED KASIMONI MUSHAMBOCOL
12845RO/10190LT COLGODFREY MWESIGYE RWABUJUMBULECOL
12946RO/10210LT COLSHEM KAKUBA NAKORACOL
13047RO/10282LT COLCAROL  BASALIZACOL
13148RO/10425LT COLROBERT OUMO ODEKECOL
13249RO/10944LT COLJOHNSON RWABIKANJA TUKWASIBWECOL
13350RO/11049LT COLRONALD LOPEZ MUKUYECOL
13451RO/08385MAJNICHOLAS RWEITIRI KAKURULT COL
13552RO/08392MAJMORRIS BORIS KIMUKULT COL
13653RO/08414MAJDENIS MUSITWA MAVIRILT COL
13754RO/08819MAJDAVID MBIIRE KAZOORALT COL
13855RO/08835MAJALFRED O OKELLOLT COL
13956RO/09597MAJGODFREY ATANZE AGOTRELT COL
14057RO/09614MAJAMOS BAMWENDA AKANKWASALT COL
14158RO/09639MAJANGELLA CATHERINE LAKERLT COL
14259RO/09649MAJEDSON MUGIZI ARINAITWELT COL
14360RO/09668MAJALLEN  ATUHAIRELT COL
14461RO/09694MAJROBERT BAMUROHOLT COL
14562RO/09817MAJSAM IMO EMOITLT COL
14663RO/09980MAJJOHN KYAZZEDDA LUKANGALT COL
14764RO/10090MAJMUHOOZI  YEROLT COL
14865RO/10093MAJJIMMY EVASTON MUHUMUZALT COL
14966RO/10129MAJMOSES MUSHABE TUSIIMELT COL
15067RO/10196MAJDANIEL M KAIHURALT COL
15168RO/10217MAJEMMANUEL MOSES NAMANYALT COL
15269RO/10409MAJSAMUEL OCHEN ORIOKOTLT COL
15370RO/10444MAJJUMA SAIDI RUKINDOLT COL
15471RO/10445MAJSAM  RUKUNDOLT COL
15572RO/10508MAJFLAVIA TERIMULUNGI MULINDWALT COL
15673RO/10513MAJCHARLES MIRONGO TIBABITELT COL
15774RO/10566MAJCHRIS VIVIAN TUSINGWIRELT COL
15875RO/10919MAJMOSES  MUYANDALT COL
15976RO/11105MAJJEREMIAH  SSEMUJJULT COL
16077RO/11724MAJGEORGE  OGWANGLT COL
16178RO/11758MAJLAWRENCE  SENTONGOLT COL
16279RO/11780MAJJOSEPH  WOITIRALT COL
16380RO/11835MAJAMON  MUGISHALT COL
16481RO/11933MAJJOSEPH  KAMWENDUILT COL
16582RO/12349MAJJUSTUS MUGYENYI BIKORWOMUHANGILT COL
16683RO/12398MAJSARAH MUGISHA KATUKULT COL
16784RO/09582CAPTJULIUS OMODING ADENGUMAJ
16885RO/09675CAPTGREGORY A RWENTAROMAJ
16986RO/11218CAPTDANIEL WAJJE NDANDAMAJ
17087RO/11586CAPTALLAN KAZASYA AGABAMAJ
17188RO/11696CAPTSARAH  MUTUNDAMAJ
17289RO/11967CAPTCEASER LABONGO OYATMAJ
17390RO/11981CAPTJOSEPH  MBABAZIMAJ
17491RO/11995CAPTBRIGHT  MUSINGUZIMAJ
17592RO/12118CAPTSTANLEY  OSABAMAJ
17693RO/12128CAPTMOSES  KAMWINEMAJ
17794RO/12234CAPTSIMON LUKE OPOLOTMAJ
17895RO/12243CAPTASAPH  BARIGYEMAJ
17996RO/12254CAPTBOAZ  TUMUSIIMEMAJ
18097RO/12271CAPTRAMATHAN BUSAJJA BALIKOOWAMAJ
18198RO/12296CAPTWALTER ABOOKI NGONZIMAJ
18299RO/12307CAPTBEATRICE OTIM ACAMMAJ
183100RO/12341CAPTJOEL NSIMBI BAGENDAMAJ
184101RO/12360CAPTJOSEPH DUKE CHWAMAJ
185102RO/12375CAPTLUCY NICOLE ETORUMAJ
186103RO/12479CAPTSUZAN KAKOOZA NAKAGGWAMAJ
187104RO/12512CAPTODONGO CHARLES BOBMAJ
188105RO/12521CAPTOJOK FELIX LAKULMAJ
189106RO/12538CAPTOMARIA WILLIAM LO-OMARIAMAJ
190107RO/12570CAPTPOLY KALALA SSEMWANGAMAJ
191108RO/12591CAPTAMBROSE MUSIIME TWINAMATSIKOMAJ
192109RO/12595CAPTZUBAIR KASHILLING WAGABAMAJ
193110RO/12604CAPTSIMON KALIFA WASSWAMAJ
194111RO/12617CAPTPORTIA REBECAH TWINOMUJUNIMAJ
195112RO/12627CAPTB DAVID BARYAMWIJUKAMAJ
196113RO/12723CAPTKAGWEZA RONALD ARUHOMAJ
197114RO/12737CAPTABDU  BASAJABARABAMAJ
198115RO/12746CAPTKEVIN KURANYI ABENITWEMAJ
199116RO/12749CAPTSUZAN OKELLO ADURMAJ
200117RO/12755CAPTBETTY OWAKUBARIHO AKANKUNDAMAJ
201118RO/12767CAPTPATRICK ADYERI ASIIMWEMAJ
202119RO/12821CAPTJOHNSON COLLINS KABANDIZEMAJ
203120RO/12825CAPTWILSON KAGUMYA KAHAMBAMAJ
204121RO/12829CAPTJOSEPH JOE KALYAMAJ
205122RO/12834CAPTPHIONAH RUBARE KANOHIREMAJ
206123RO/12857CAPTSCOVIA NTAMARA KYOSABAMAJ
207124RO/12882CAPTGRADE MUGABE MUHWEZIMAJ
208125RO/12916CAPTPETER MUKOMBA NDEIREMAJ
209126RO/12952CAPTMARTIN OSELLE OLEKAMAJ
210127RO/13005CAPTNICHOLAUS EMMA WAMALAMAJ
211128RO/13021CAPTGEOFREY  SANDEMAJ
212129RO/13024CAPTREBECCA  NAMULONDOMAJ
213130RO/13039CAPTLAMBERT  ENGORITMAJ
214131RO/13052CAPTNELSON PAUL ILAKUTMAJ
215132RO/13071CAPTROBERT  KAGOROMAJ
216133RO/13108CAPTMOSES R BYEKWASOMAJ
217134RO/13132CAPTGRACE  KOMUJUNIMAJ
218135RO/13145CAPTDOMINIC  TWINOMUGISHAMAJ
219136RO/13155CAPTALEX  MUKAMATWIINEMAJ
220137RO/13158CAPTJOSEPH  OMOJMAJ
221138RO/13234CAPTSWAIFI SSEKAMATTE WASSWAMAJ
222139RO/13262CAPTAMINSI  SSEKITIMAJ
223140RO/13472CAPTSINGOMA KITABA BALUKUMAJ
224141RO/13770CAPTK JAMES MWEBAZEMAJ
225142RO/14651CAPTABERT  TASHOBYAMAJ
226143RO/12109LTROGERS  NATUKUNDACAPT
227144RO/12196LTNATHAN  AIKIRIZECAPT
228145RO/12366LTEDEMA CHARLES YIACIACAPT
229146RO/12368LTANDREW LASIO EDIAUCAPT
230147RO/12384LTKAGENI ERIC MUNGHONOCAPT
231148RO/12397LTSUNDAY BRIAN KASIGAZICAPT
232149RO/12420LTLOMONGIN CHAPETI ELIYACAPT
233150RO/12506LTRICHARD OCEN OCENCAPT
234151RO/12550LTORWANGA PHOEBE JUDITHCAPT
235152RO/12578LTTHEMBO ASANAIRI BITUHURACAPT
236153RO/12646LTJOYCE OWAA AUMACAPT
237154RO/12858LTFRANCIS OBWOYA LEGKWOCAPT
238155RO/12910LTNAMIIRO MILLY NSUBUGACAPT
239156RO/13191LTROBERT  HABYARIMANACAPT
240157RO/13486LTJOHN  OKURUTCAPT
241158RO/13615LTASIIMWE LAWRENCE AMANYACAPT
242159RO/13707LTPHIONAH MBAINE NOOWECAPT
243160RO/13747LTJAMES  EKULUNYATCAPT
244161RO/13753LTEMMANUEL  SSAJJABICAPT
245162RO/13759LTKYOMUHANGI  JASINTACAPT
246163RO/13847LTKAGA NOELINE NABUKERACAPT
247164RO/13851LTFRED  ONGADACAPT
248165RO/13853LTFRANCIS SABILACAPT
249166RO/13864LTELLY  TWESIGYECAPT
250167RO/13878LTBOSCO  BURUGACAPT
251168RO/13879LTEDWARD  BYAMUKAMACAPT
252169RO/13891LTCHARLES  WANDERACAPT
253170RO/13899LTJOHN BOSCO SSANDECAPT
254171RO/13904LTROBERT  ABEALACAPT
255172RO/13909LTFRANK  BARIYOCAPT
256173RO/13920LTSTUART  KISEMBOCAPT
257174RO/13923LTEMMANUEL  MUJUNICAPT
258175RO/13931LTDAVID  OLWENYCAPT
259176RO/13945LTJOHN  NDIHAMUKAMACAPT
260177RO/13968LTBRIAN KIBUYE MAKHAFUCAPT
261178RO/13972LTMOSES  NABIMANYACAPT
262179RO/13996LTROSE  ADONGCAPT
263180RO/14002LTAGNES  BEROCANCAPT
264181RO/14003LTFLUGENSIO  BULOJJECAPT
265182RO/14006LTWICKLIFF  KABBALECAPT
266183RO/14007LTENID  KARYANTONDECAPT
267184RO/14009LTCHRISTOPHER  KUNIHIRACAPT
268185RO/14016LTJUMA  MULELECAPT
269186RO/14018LTOLIUSE  MWESIGWACAPT
270187RO/14019LTCHRISTINE MISANGO NABATANZICAPT
271188RO/14021LTDALIUS  NDUHURACAPT
272189RO/14031LTROBERT  TAREMWACAPT
273190RO/14034LTNABOTH  TUMWEKWASECAPT
274191RO/14036LTFIONAH  APIOCAPT
275192RO/14044LTDAVID  SSONKOCAPT
276193RO/14235LTBATSIGAHO JOHNSON MUGUMECAPT
277194RO/14236LTDEOMAN  KATAMBACAPT
278195RO/14237LTDAVIS RONALD GABANACAPT
279196RO/14465LTDANIEL  NDHALABYEKOLACAPT
280197RO/14487LTSTEPHEN  MOICAPT
281198RO/14488LTSOLOMON  MPUUGACAPT
282199RO/14500LTALLEN  NAKIMBUGWECAPT
283200RO/14502LTROBERT  TABUCAPT
284201RO/14525LTTUMWINE  YASINCAPT
285202RO/14526LTPATRICK  TWINAMATSIKOCAPT
286203RO/14529LTJOSHUA  MUKUNDANECAPT
287204RO/14531LTMIRACLE  BYAMUKAMACAPT
288205RO/14552LTHENRY  BWIRECAPT
289206RO/14598LTHARMAN  YIGACAPT
290207RO/14622LTDR ROGERS  AYESIGYECAPT
291208RO/14628LTDR JULIUS  IKANZACAPT
292209RO/14633LTDR JIMMY  KATUNGICAPT
293210RO/14635LTDR HENRY  LUBANGACAPT
294211RO/14648LTDR SIMON  SEBUUMACAPT
295212RO/14649LTDR BENON  SSEBYALACAPT
296213RO/14676LTBRAHAN  RATIBCAPT
297214RO/14679LTDICKSON  ARINEITWECAPT
298215RO/14737LTGODFREY  TUSHABOMWECAPT
299216RO/14770LTGEOFREY  SUNDAYCAPT
300217RO/14799LTMORIS  ACOBICAPT
301218RO/14824LTNICHOLUS  SHERURACAPT
302219RO/14839LTJULIUS  NIWAMANYACAPT
303220RO/14849LTSAMUEL  NANKUMACAPT
304221RO/14870LTAMOS  KAKIMBIRICAPT
305222RO/14873LTNATHAN  MUNUNGUCAPT
306223RO/14929LTSTEPHEN K MUNIINACAPT
307224RO/14934LTMOSES  ORIGACAPT
308225RO/14949LTDENNIS  PIMUNDUCAPT
309226RO/14968LTPAUL  RUTAHEMBYACAPT
310227RO/15007LTDAVID  KUDUMBALICAPT
311228RO/15013LTNABOTH  MWESIGYECAPT
312229RO/15030LTGEOFREY  SSEKANDICAPT
313230RO/15034LTEPHRAIM  ATEGEKACAPT
314231RO/15071LTNATHAN  NUWAGIRACAPT
315232RO/15128LTBRIAN KIBUUKA KABUGOCAPT
316233RO/15149LTUMAR  OMUGENICAPT
317234RO/15153LTMOSES  TAYEBWACAPT
318235RO/15160LTTARASISIYO  MUSIIMECAPT
319236RO/15252LTMICHAEL  TUGAINECAPT
320237RO/15413LTHERBERT  KANYONYOZICAPT
321238RO/15517LTOSCAR DENIS APUNYUCAPT
322239RO/15540LTBONNY  MATSIKOCAPT
323240RO/15582LTGEORGE ETOJU ALITEMACAPT
324241RO/15594LTOGWANG TONNY OJOKCAPT
325242RO/15625LTRONALD  MUTEBWARUHANGACAPT
326243RO/15652LTCHARLES O KEUBERCAPT
327244RO/15723LTNAPOL N MUJUNICAPT
328245RO/15750LTJAPHETH  SAKWACAPT
329246RO/15756LTMOSES  ATWETACAPT
330247RO/15762LTDANIEL  NYESIGYIRECAPT
331248RO/15804LTSAMUEL  DDUMBACAPT
332249RO/15870LTSANSIO  BYAMUKAMACAPT
333250RO/15888LTELASTUS  MWESIGYECAPT
334251RO/15896LTOKIDI  JAMESCAPT
335252RO/15969LTOSANGIR SAMSON AMOCAPT
336253RO/16021LTJOSELYN  ARINAITWECAPT
337254RO/16027LTENID KAGAMBA NATUHWERACAPT
338255RO/16695LTDR DAPHINE ASAASIRACAPT
339256RO/17686LTDR PROSSY  NAKATECAPT
340257RO/17765LTDR AMAI BORIS ADRIANCAPT
341258RO/17766LTDR MUNYIRWA ZEPHANIA ANDREWCAPT
342259RO/17767LTDR OKECH  EMMANUELCAPT
343260RO/17768LTDR ENGINU ALOKA ERICCAPT
344261RO/17769LTDR GUMIRA  MOSESCAPT
345262RO/17770LTDR HUSSEINMUSA TOYONGO KIVUMBICAPT
346263RO/17771LTDR KANSIIME  TOMCAPT
347264RO/17772LTDR KAPANDE  AZIIZCAPT
348265RO/17773LTDR NATWIJUKA  OSBERTCAPT
349266RO/17775LTDR OCENG DENIS OLOYACAPT
350267RO/17776LTDR SSEMWOGERERE  SIMPSONCAPT
351268RO/17777LTDR AHUMUZA  DENISCAPT
352269RO/17778LTDR AKENA  GEOFFREYCAPT
353270RO/17779LTDR ANYAYO LUCAS GOODGAMECAPT
354271RO/17780LTDR ATIKI  JACOBCAPT
355272RO/17781LTDR BYAMUKAMA  ELIASCAPT
356273RO/17782LTDR KIBUUKA JAMES LUJJACAPT
357274RO/17783LTDR MUGUME  NELSONCAPT
358275RO/17784LTDR MUYOMBYA  MARVINCAPT
359276RO/17785LTDR NAMAGGA  VICTORIACAPT
360277RO/18751LTDR AYEBAZIBWE  VICENTCAPT
361278RO/18752LTDR JOHN  BYARUHANGACAPT
362279RO/18753LTDR ERIC  FETACAPT
363280RO/18754LTDR SHAFIK  KABUYECAPT
364281RO/18756LTDR FLAVIA  NANNUNGICAPT
365282RO/18757LTDR SIMON NGONZICAPT
366283RO/18758LTDR RICHARD  SENTONGOCAPT
367284RO/18759LTDR EMMANUEL  AINECAPT
368285RO/18760LTDR JASPER  AWANYCAPT
369286RO/18761LTDR BERNERD  BAHAATICAPT
370287RO/18762LTDR FRANCIS  KYEYUNECAPT
371288RO/18763LTDR NICHOLAS OWEN ALINDACAPT
372289RO/18764LTDR ALOYSIOUS  ATAYEBWACAPT
373290RO/18765LTDR BENARD  BUSOBOZICAPT
374291RO/18766LTDR GEOFREY JOSHUA OKELLOCAPT
375292RO/18767LTDR LAMECH  SENYONJOCAPT
376293RO/18768LTDR IRENE  ALINDACAPT
377294RO/18769LTDR FRED  BYAMUKAMACAPT
378295RO/18770LTDR SIMON  ISINGOMACAPT
379296RO/18771LTDR ALBERT  KASOZICAPT
380297RO/18772LTDR STUART DAMASCUS KITANDWECAPT
381298RO/18773LTDR JOHN  MUHENDACAPT
382299RO/18774LTDR SHAMIM  NASSIWACAPT
383300RO/18775LTDR SAMUEL  NTAMBARACAPT
384301RO/18776LTDR HENRY  OLUKACAPT

CHARLIE: TERMINATION OF PROBATION

3851RO/183562LTAKIMU  KISIRA LT
3862RO/187782LTRESTY  NAKABUGO LT
3873RO/187792LTKENETH  AMPURIRE LT
3884RO/187802LTPAUL  KASOZI LT
3895RO/187812LTJOSHUA  KATUMBA LT
3906RO/187822LTALEX  TUMWESIGYE LT
3917RO/187832LTALEX  BAINOBUSINGYE LT
3928RO/187842LTRHAMADAN  BUZARA LT
3939RO/187852LTTONNY  OMONGOT LT
39410RO/187862LTSAUSTEN  TAREMWA LT
39511RO/187872LTELIZEFANI  WAKIDA LT
39612RO/187882LTHUMPHREYS OJAMBO BARASA LT
39713RO/187892LTMIKE  BIKAALI LT
39814RO/187902LTMOSES  KUTOSI LT
39915RO/187912LTJOSHUA  MUBANGIZI LT
40016RO/187922LTSETH  MUHWEZI LT
40117RO/187932LTKENETH  MUSHABE LT
40218RO/187942LTSTEVEN  MUSULI LT
40319RO/187952LTJOHNSON DANIEL NYERO LT
40420RO/187962LTCHRISTOPHER  ANKUNDA LT
40521RO/187972LTGERALD  ATUKWASE LT
40622RO/187982LTWITNESS  BWEBALE LT
40723RO/187992LTGERALD  GGUWEDDEKO LT
40824RO/188002LTBRUCE  GUMISIRIZA LT
40925RO/188012LTSHAKIRAH  KIZZA LT
41026RO/188022LTDAVIS  LUBWAMA LT
41127RO/188032LTRONALD  MAPAMBA LT
41228RO/188042LTBASHIR  MATOVU LT
41329RO/188052LTIVAN  MUKIZA LT
41430RO/188062LTJUSTUS  NABASA LT
41531RO/188072LTCOLLINS  NAHAMYA LT
41632RO/188082LTAMANS  NKESIGAMUKAMA LT
41733RO/188092LTHOWARD  ABEKA LT
41834RO/188102LTWINNIFRED OBURA AKERA LT
41935RO/188112LTBRIAN  AMPUMUZA LT
42036RO/188122LTROBERT  CHELOGOI LT
42137RO/188132LTTIMOTHY  CHIBET LT
42238RO/188142LTSHARIFU  ISABIRYE LT
42339RO/188152LTDENIS  JAVURU LT
42440RO/188162LTMILDRED  MANDAWUN LT
42541RO/188172LTLIVING  MUGISHA LT
42642RO/188182LTALI  MUGUME LT
42743RO/188192LTRODENY KISHORORA MUHEREZE LT
42844RO/188202LTANTHONY BALAABA MUZEEYI LT
42945RO/188212LTKYOMYA ANDREW NKWASIBWE LT
43046RO/188222LTTITUS  TABIRUKA LT
43147RO/188232LTARAFAT  TULINAWE LT
43248RO/188242LTAGGREY  TUMUSIIME LT
43349RO/188252LTBENSON  MUJURIZI LT
43450RO/188262LTELIJA  ASIIMWE LT
43551RO/188272LTNANCY AKELLO LT
43652RO/188282LTJIM AMANYA LT
43753RO/188292LTEZEKIEL AWIO LT
43854RO/188302LTMARTIN BAREEBE LT
43955RO/188312LTJOHN MARTIN BUGEMBE LT
44056RO/188322LTFRED MUGABE LT
44157RO/188332LTKENNETH MUNINA MUGENYI LT
44258RO/188342LTJOB STEPHEN MUNYUKA LT
44359RO/188352LTLAWRENCE ORUK LT
44460RO/188362LTJIM TUKAHIRWA LT
44561RO/188372LTREAGAN  ACHWAMU LT
44662RO/188382LTFELIX  ANGURA LT
44763RO/188402LTHENRY  MURUNGI LT
44864RO/188412LTPRISCILLA KAKANDE NAKABUYE LT
44965RO/188422LTANTHONY PHILLIP OLUPOT LT
45066RO/188432LTEDWARD  SSETUMBA LT
45167RO/188452LTALBERT  KAMUKAMA LT
45268RO/188462LTSTEPHEN  MUSINGUZI LT
45369RO/188472LTREGINA  NANZALA LT
45470RO/188482LTBRUNO  WOMUKAMA LT
45571RO/188492LTHARRIET MARTHA AANYU LT
45672RO/188502LTFAHAD  KISOSONKOLE LT
45773RO/188512LTJUNIOR  AKAMPURIRA LT
45874RO/188522LTELLI  KANYESIGYE LT
45975RO/188532LTMARTINA  KEMIGISHA LT
46076RO/188542LTOWEN  MWEBAZE LT
46177RO/188552LTALBERT  NIWAGABA LT
46278RO/188562LTGILBERT  AGABA LT
46379RO/188572LTFAZIL DIN BUTANDA LT
46480RO/188582LTSTEPHEN  DAMBA LT
46581RO/188592LTJEAN MARY DEMBE LT
46682RO/188602LTCHRISMA  GUMA LT
46783RO/188612LTRASHID  MUGISHA LT
46884RO/188622LTGERALD  MUHUMUZA LT
46985RO/188632LTJACOB  MUSIMENTA LT
47086RO/188642LTJETSON  MUTASYA LT
47187RO/188652LTDIANA  NYANYUKA LT
47288RO/188662LTHERBERT  TUKUNDANE LT
47389RO/188672LTDOUGLAS  TUMUSIIME                LT

LT (.) CONGRATULATIONS TO THE GEN/SNR/JNR OFFRS FOR WELL DESERVED PROMOTION (.) CAPTURE ACCORDINGLY ///

 

 

 

About Post Author

Pepper Intelligence Unit

administrator

See author's posts

More Stories

1001449896

TURKS TARGET UPDF! Inside Turkey’s Big Bid to Dress Uganda’s Soldiers, Build Factories & Win Defence Billions

Pepper Intelligence Unit July 26, 2026
Gen Jackson Kayanja During the Address to the Soldiers in Somalia

SOMALIA MISSION! UPDF Commander Issues Tough Orders As Washington Moves To Cut Lifeline For AU Mission

Pepper Intelligence Unit July 5, 2026
image (1)

GUNS ACROSS THE LINE! Porous Uganda–South Sudan Border Now a Highway for Deadly Arms Trafficking- UPDF Warns

Pepper Intelligence Unit June 4, 2026